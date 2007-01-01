В Боровском районе зафиксирована самая высокая плотность гнездования белых аистов

22 июля глава администрации Боровского района Николай Калиничев сообщил, что орнитологи завершили масштабный мониторинг в Калужской области и пришли к выводу: наибольшая плотность гнездования белых аистов наблюдается именно в Боровском районе.

По данным текущего года, в районе обнаружено 23 гнезда белых аистов. Однако 2025 год оказался для этих птиц не самым благоприятным. Тем не менее, в каждой второй семье подрастают по три птенца. Примерно треть пар выращивает по два птенца, а в редких случаях в гнездах можно насчитать до четырех или даже пяти молодых аистов.

Николай Калиничев обратился к жителям региона с призывом бережнее относиться к окружающей природе.