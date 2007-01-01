Калужанин поинтересовался у властей, когда в городе заменят опасные ливневые решётки

В понедельник, 21 июля, мужчина оставил комментарий под публикацией главы региона Владислава Шапши в социальной сети.

- Здравствуйте! В прошлом году на перекрестке на улицы Кирова погиб велосипедист, провалившись колесом в ливневую решетку. Скажите, пожалуйста, были ли приняты меры по доработке опасных решеток по всему городу? А также были ли осуждены виновные в этом ДТП? И какие уроки извлекли из этого случая? – написал Дмитрий.

- Сейчас мы работаем над тем, чтобы привести в порядок такие решетки. Финансирование на этот год на замену этих решеток отсутствует, и далеко не везде есть возможность их просто снять и поменять, в некоторых местах требуется реконструкция дороги. Работы ведутся планомерно, - сообщили в горуправе.

Напомним, летом 2024 года в центре города погиб велосипедист — он провалился колесом в ливнёвую решётку, упал и получил смертельную травму головы.