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Общество

Жители деревни Заречье под Калугой второй день остаются без воды и света

Дарья Джуманова
22.07, 11:33
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Проблемы начались после разрушения моста, который обеспечивал проезд к населённому пункту.

22 июля местные жители оставили жалобы под публикацией губернатора в соцсетях, описывая критическую ситуацию.

- Вторые сутки нет света, воды, дороги. Взываем к вам. Продукты в холодильнике протухли, телефоны разрядились, воды питьевой нет, предлагают привести к разрушенному мосту, чтоб, лавируя, как канатоходец, по упавшим перилам железным пройти с баклашками в руках. Дорогу, которую открыли через яблоневый сад, подсыпали двумя машинами отработки, к вечеру грязь съела, и проезда нет, - пишет Сергей.

- Надеемся на скорое восстановление моста или хотя бы дополнительной дороги, по которой сможет проехать обычный гражданин на обычной машине. Про подачу электроэнергии и водоснабжение, думаю, и говорить не стоит, - пишет Ольга.

- Сейчас обустраиваем альтернативный проезд. В течение суток постараемся закончить работы. Подвоз воды организован к мосту. Территориальный представитель работает на месте. Вопрос электроснабжения находится в ведении «Россети». Обращайтесь, пожалуйста, в организацию напрямую по телефону, - сообщили в горуправе.

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