Калужские больницы получили 16 новых аппаратов УЗИ

Их закупили в Калугу, Киров, Спас-Деменск, Людиново, Хвастовичи, Козельск, Кондрово, Медынь, Жуков, Кременки, Тарусу, Перемышль, Ферзиково, Сухиничи и Мещовск.

- Дооснащение произведено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, - рассказала во вторник, 22 июля, министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова. - Всего в этом году закупаем 1214 единиц медицинского оборудования, из них 49 единиц сложного диагностического оборудования.

Аппараты УЗИ российского производства. По словам Черновой, они ничем не уступают по диагностическим параметрам и характеристикам зарубежным аналогам.