Афиша Обнинск
+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужские больницы получили 16 новых аппаратов УЗИ
Общество

Калужские больницы получили 16 новых аппаратов УЗИ

Дмитрий Ивьев
22.07, 11:22
0 415
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Их закупили в Калугу, Киров, Спас-Деменск, Людиново, Хвастовичи, Козельск, Кондрово, Медынь, Жуков, Кременки, Тарусу, Перемышль, Ферзиково, Сухиничи и Мещовск.

- Дооснащение произведено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, - рассказала во вторник, 22 июля, министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова. - Всего в этом году закупаем 1214 единиц медицинского оборудования, из них 49 единиц сложного диагностического оборудования.

Аппараты УЗИ российского производства. По словам Черновой, они ничем не уступают по диагностическим параметрам и характеристикам зарубежным аналогам.

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im1FOVdXT3NDWlRqR0d2dGkxVjRXOGc9PSIsInZhbHVlIjoiZEZGdFlyOE5vOGJWVUQ4UFQ1K3RqSm1WSTBmb3JVdHYzdDF4MXZIcnVwQVlBUGgvVFU0WlpsdTRRZzU0R1pPN3grdm41RmtKakNoV3B2YVU1WG54TWU3OHBIK2FJYjlhc3FOckJOWkpraEJ5VVVuNUt1aUhsZ0V3aGpDZlJCK0s1M3BpV1hweXFyRXo1aXlRYkRuN1pReksrbTdpQ0FNNUR2ZTYrMjZMMU55Y01lVXNEM2MyUXIyTXBnaDZDZWEvdFU3bFNKNmcvVDJkZWtQMWd0THhQSnNUTDhoMFR4MEM1Y3d0VDA0TlNjZmk5V1BRNlEzTElBUWhPbVVNd2pzZUh6Uml2SEQ5NW5VYUpseUtrVUZ1OXZOQlY0N2hDQ0krb1JYZ0RzUmh6UEJLZmJ5RmdBOXFuaUFYNUdPSFFIU3orM0NpVXdxazZaQjZqTVNPT2c2VnlhTE1QQmp4NUJzWlNwUHBrNDNxMnNCK1pCNElTanBUK0ZvUmN4SEU2TW5zU2NpZXVKZU1mamtZMEZtdUVBY3JIN3JZQVBWVmo2bWlwTjlodHVLMXFIYlNtREdzeXFWWjV4VU0vQXdGODY1ZiIsIm1hYyI6IjEyNzQyNTRlY2U1ZDc0MjJlNDUzNzA3NmQwNDkzNjJkNTlhNjU0YTc5MTVmOGMzZmM2Y2Y2ODc1MTI1MjYyYzciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlcwbkFUSE51Wmw2UDByc1pjellYUVE9PSIsInZhbHVlIjoiRExEeTdlMjRMcFVHYnZWYW5EejhjbnhXdWNHWHk1NzVBQWFaWTgxdUM5dVhyNWJQSThtV1RMWTQ3dWhka2p5MnFIYXFJajUwZ1JSblFPWHpub2dIUEpTeU9ESC9OZzJDcEZEVmtFeUlidDFISVI0b0l0NWlRTGdGWXMrT0oreWRZNnMwMVh0S1lJbUxvdWpjQVZXNmk0cTNMV01GcjRRdFhsdXg4QXNtTXFhNlZNK2JMUmNldjRoSUtJd3ZaV09laXRDdm8xNjhGR1R3ektqR3Nhc0RUS3F1Y091MTBya1Ixam1KUEVSTklWM1VQaXgzbmUzVTlWMHpWZkR5VUhnbW54YlpSSzQxWEZkV0ZBQ2t2WlBBZEQ3dXZFejZVRW9PSWo2VXc4WjB3N1lCdHpXNUpPVTVtays4RFZHZE9QS2xOZmRXSTZqdFYydXd3cXdKU0R1TCtUcVhPVmVTbzdMa0hibThvUUF4TzV1R3pmSGhGblpwUS9pdnBBR3R6VVhRbXdsOWhnSHFSUGtrcTZOSm5FRitUMVY0TkNpcUJpQXBJVU5aNzFzRGw2RnZBM0NEOUxXZUtoQzZRZDJYV2txdWhPcURsRkZqRER4YmJTSUFWL3NkNjU2enBEeityYW9sbWZBS1BQWE9LVzlHNnpCVnZUdnFOUVZUc09OSi8rSlZOcXMvZWJZN0FyQ1VoWVdMWU1pajJjcU9QbFdtOXpYblBlTCt1d2k5aG5IZStJZFVxN2lPYmtKOFMwTlJJbUk5WjBvdnVLNnBDNTdFQUJ4eE5rWWlKdmVIQmh1U1IvdHVDUjlXM2J5c0dtOWlaREUvOHBNY2c5NWUyVDJyV2UrcyIsIm1hYyI6IjIzOGFkNTZmZjc5Y2VhOTU4NDM5MTFhMzkwN2NmMjMxMWQ2YmQyOWU3OWEwYzY1NDY4YzYyZWIxYmYwY2YxOTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+