Калужане жалуются на разрушенный двор у дома на Турынинской

В субботу, 19 июля, местный житель Александр оставил жалобу в соцсетях под постом губернатора.

Он рассказал о проблемах с прилегающей территорией у дома №10 на улице Турынинская.

По его словам, дорога у подъезда находится в аварийном состоянии: глубокие выбоины, отсутствие нормального водоотведения и постоянные лужи после дождя. Асфальт разрушен, а грунтовые воды стекают на проезжую часть, образуя грязевые колеи.

- Состояние дворовых дорожек хуже, чем где-либо еще в районе. В связи с этим обращаемся ко всем ответственным инстанциям и организациям, надеясь привлечь внимание к существующей ситуации и наконец-то добиться устранения этой проблемы, - написал мужчина.

- Здравствуйте, земельный участок входит в состав общего имущества дома, собственники помещений вправе принять на общем собрании решение о его благоустройстве, оформив протоколом. Затем передайте, пожалуйста, документы в вашу УК. Источниками финансирования могут быть средства, накопленные жителями по статье текущий ремонт, - ответили в Госжилинспекции.