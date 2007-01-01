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Общество

Калужанка возмущена зарослями борщевика на въезде в город

Дарья Джуманова
22.07, 11:00
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В воскресенье, 20 июля, женщина оставила жалобу в комментариях под публикацией губернатора.

- Почему в Калуге борщевик защищают, а не уничтожают? Вроде как за борщевик ответственность в законодательстве предусмотрена. Но, похоже, не в Калуге. Окосили с обоих сторон, а борщевик оставили. Почему не обработан гербицидами, а красуется прямо в городе? Поворот с Московской к Калужского Ополчения 9. Если ехать далее по Московской на выезд из города, на обочинах его ещё много. Вся развязка на въезде в нем, - написала Наталья.

- Здравствуйте. Специалисты вышли для покоса, но, к сожалению, подобраться к борщевику невозможно, даже трактор не прошел, там болотистая местность. Наши специалисты будут искать пути решения этого вопроса, - сообщили в горуправе.

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