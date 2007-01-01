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Общество

Жители деревни в Ферзиковском районе ждут установки автоматического насоса уже год

Дарья Джуманова
22.07, 10:46
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Во вторник, 22 июля, местная жительница оставила комментарий под публикацией губернатора в соцсети.

 - Обращаются к Вам жители деревни Глебово. В нашей деревне есть водонапорная башня, за воду мы оплачиваем по квитанции. Но проблема в том, что качать воду приходится самостоятельно. Бесплатно качать ее никто не хочет и не будет, потому что у нас бывают постоянно перебои с водой. Ответ от администрации Калужской области был, что до конца года насос купят и установят, но зимой туда не попасть ни на транспорте, ни пешком, т. к. водокачка находится вниз к реке и проехать туда не получится. Пройти-то иногда не получается. Стоимость насоса не так велика, чтобы ждать полгода, чтобы его купить. Год назад сотрудник водоканала говорил, что он стоит копейки, и он его нам установит через пару недель, и пропал, - написала Надежда.

- Как отвечали вам ранее, необходимо закупить оборудование и смонтировать его. К сожалению, это не быстрый процесс и необходимо время. Работы планируется провести уже в этом году. Будем стараться как можно раньше. Приносим извинения за доставленные неудобства, - ответили в региональном Минстрое.

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