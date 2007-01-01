В Калуге чиновники встретились с людьми, у которых затопило дома и огороды

Фото: горуправа Калуги.

Вечером в понедельник, 21 июля, городской голова Дмитрий Денисов приехал на Терепец, где на выходных из-за разлива реки затопило участки.

Вода и сейчас стоит в некоторых дворах и погребах. Ее продолжают откачивать сотрудники МЧС.

- Обязательно найдём возможность оказать материальную помощь тем людям, чье имущество пострадало, - заявил по итогам встречи Денисов. - Будем подходить индивидуально к каждой семье. Обеспечим адресность социальной поддержки. Размер компенсации будет определяться по результатам подворовых обходов. Они будут проведены на этой неделе.

Напомним, накануне на планерке он рассказал, что всем пострадавшим компенсацию выплачивать не будут. Деньги смогут получить лишь малообеспеченные семьи.