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Новые ливни идут на Калугу

Дмитрий Ивьев
22.07, 10:19
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В течение вторника, 22 июля, на территории Калуги ожидаются грозы.

Порывы ветра могут усилиться до 15 м/с.

Предупреждение опубликовала «Единая дежурно-диспетчерская служба».

Температура воздуха днем поднимется до +24 градусов.

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