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Общество

Сотрудники калужских предприятий освоили принципы бережливого производства

Дарья Джуманова
22.07, 10:01
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В этом году около 100 работников компаний прошли обучение у специалистов Регионального центра компетенций по бережливому производству. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калужской области в понедельник, 21 июля.

Программа направлена на внедрение современных методов организации труда, оптимизацию ресурсов и повышение эффективности производственных процессов.

К июлю в региональном проекте «Производительность труда» задействованы девять предприятий из разных отраслей: пищевая промышленность, IT-технологии, производство стройматериалов (товарный бетон), выпуск полимерной упаковки, изготовление электродвигателей, генераторов и трансформаторов, производство фильтрующих элементов и систем очистки жидкостей и воздуха.

После теоретического курса сотрудники смогут закрепить знания на практике – им предстоит собрать реальное устройство, применяя изученные методики.

Чтобы стать участником федеральной программы «Производительность труда», компаниям нужно ознакомиться с её условиями и зарегистрироваться на сайте производительность.рф.

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