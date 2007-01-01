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Общество

22 учащихся из Калуги принимают участие в конкурсе «Знание.Лектор»

Дарья Джуманова
22.07, 09:47
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В номинации «Юный лектор» заявлены школьники и студенты среднего профессионального образования из Калужской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства в понедельник, 21 июля.

Конкурсанты могут проявить себя в семи различных тематиках, однако наибольший интерес у молодежи вызвало направление «Культура и искусство». 

В качестве наставников для юных участников выступят политики, медийные личности и эксперты из разных профессиональных областей. Они не только поделятся ценным опытом, но и проведут онлайн-консультации для более чем 2 000 конкурсантов со всей страны. 

Подать заявку на участие в пятом сезоне конкурса можно до 30 июля. Организатором проекта выступает российское общество «Знание».

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