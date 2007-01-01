Природа устроила Калуге погодные качели
О ситуации в июле рассказала метеоролог Татьяна Инкина.
Месяц начался со средней температуры воздуха на шесть градусов ниже нормы.
К 11 июля средняя температура превысила норму на восемь градусов.
А последнюю неделю ежедневно наблюдаются ливни.
- Причиной тропических ливней стали атмосферные фронты циклона, центр которого располагался над Беларусью, - пояснила Инкина. - Вечером 20 июля за несколько часов калужская метеостанция зарегистрировала 74 мм осадков, за ночь добавилось немного – 1 мм дождя. В итоге в окрестностях Калуги за этот период выпало 97% месячной нормы дождей. Представим, что на 1 кв.м почвы с шумом и силой упало 75 литров воды, семь с половиной 10 литровых ведер воды. Авиационные метеорологи в калужском аэропорту наблюдали град и шквалистое усиление ветра. Для сравнения - метеостанция в Сухиничах за тот же период зарегистрировала 2 мм осадков, в Мосальске - 1мм.
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