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Общество

Жители Шопино жалуются на пыль от круглосуточного потока фур

Дарья Джуманова
21.07, 16:08
0 623
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В понедельник, 21 июля, местная жительница оставила обращение под публикацией губернатора Калужской области Владислава Шапши.

- Вас беспокоят жители деревни Шопино, ул. Молодёжная. Около дома проходит трасса, по которой день и ночь летают фуры. Дома не ограждены. Грязь и пыль летят в окна. Дети боятся переходить дорогу. Пожалуйста, помогите. Дорога идёт на южный обход!

- К сожалению, бюджет города весьма ограничен, и пока нет возможности установить шумозащитные экраны на этом участке. Будем рассматривать такую возможность в последующие годы, - ответили в горуправе.

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