Когда вас начнут лишать зарплаты: жительница Малоярославца возмущена бездействием чиновников

21 июля женщина оставила гневный комментарий под постом главы региона Владислава Шапши, потребовав наконец решить проблему с покраской газовой трубы в её доме.

- Первомайская, 3, первый подъезд. Миллион раз обращались по поводу газовой трубы, в том числе и в ГЖИ. Не обращались только к господу богу. А воз и ныне там. Не красят и всё. Мне что, взять стремянку, купить ведро краски и самой лезть? Это прямая обязанность Горгаза, а УК должна оперативно отслеживать косяки. Позорище. Когда вас, чиновники, начнут лишать зарплаты. Жду реакции, - написала Лина.

В Госжилинспекции ответили, что работы отложены на неопределенный срок из-за нехватки средств на доме, и предложили жильцам самим собраться, выбрать источник финансирования и направить протокол в УК.

Но такой вариант женщину не устроил.

- Ежемесячно плачу немалые деньги за содержание дома и содержание газового оборудования. Я всего лишь хочу, чтоб чиновники выполняли свою работу. Поскольку я их (да, и я тоже!) содержу. Меня эти отписки не устраивают. Делайте свою работу. Заставьте, увольте, лишите лицензии. У вас в руках полномочия.

Пока власти перекладывают ответственность на жильцов, проблема остаётся нерешённой. Остаётся ждать, приведёт ли публичное обращение к реальным действиям или так и останется очередной «отпиской».