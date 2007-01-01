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Общество

В Калуге тротуар на улице Карла Либкнехта превратился в болото

Дарья Джуманова
21.07, 15:34
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В воскресенье, 20 июля, местная жительница оставила жалобу под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

- Разберитесь, пожалуйста, со съездом с улицы Карла Либкнехта к дому 62 Веры Андриановой. Тротуар постоянно в воде! После ремонта проезжей части вот такое безобразие. Уровень проезжей части завысили, и теперь затапливает тротуар и проезд к дому. Ваш «спасательный валик» усугубил ситуацию! Полюбуйтесь на созданное вами болото! – написала Жанна.

- На этом участке уровень дорожного покрытия дворовой территории ниже автомобильной дороги по ул.К.Либкнехта, поэтому вода скапливается в этом месте. Городские службы делали валик, чтоб хоть чуть-чуть минимизировать подтопление. Здесь необходимо делать комплексный ремонт. Будем рассматривать такую возможность в последующие годы, - прокомментировали ситуацию в горуправе.

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