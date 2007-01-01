Жители деревни в Юхновском районе три дня сидели без воды

Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ и выявила нарушение в деревне Пречистое. Об этом сообщили в ведомстве 21 июля.

Оказалось, что с 31 мая по 2 июня 2025 года местные жители оставались без холодного водоснабжения из-за аварии на коммунальном объекте.

Срок подачи воды превысил установленные нормативы.

В связи с этим прокуратура внесла представление в адрес ресурсоснабжающей организации и инициировала привлечения виновного должностного лица к административной ответственности.