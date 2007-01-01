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Общество

Калужская молодежь примет участие во всероссийской премии «ШУМ»

Дмитрий Ивьев
21.07, 13:17
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Продолжается прием заявок на участие во Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ», сообщает 21 июля пресс-служба правительства Калужской области. 

Организатором премии выступает автономная некоммерческая организация «Молодёжный центр «ШУМ» при поддержке Правительства Калининградской области и Федерального агентства по делам молодёжи. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей», входящего в национальный проект «Молодёжь и дети». 

Премия направлена на выявление, поддержку и поощрение талантливой молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, работающей в сфере медиа и журналистики. Она способствует обмену опытом, повышению профессионального уровня создателей контента, развитию региональных медиапроектов, формированию сообщества молодых журналистов и раскрытию новых талантов. 

Впервые премия была проведена в прошлом году и собрала более 10 тысяч участников из всех регионов России. В 2025 году конкурс включает 12 номинаций, охватывающих различные форматы медиаконтента. По итогам голосования в каждой номинации будут определены три победителя. Призовой фонд составляет: 600 тысяч рублей за первое место, 300 тысяч – за второе и 100 тысяч – за третье. Общий призовой фонд достигает 12 миллионов рублей. 

Подробная информация о номинациях, условиях участия и требованиях к медиапроектам размещена на официальном сайте. Принять участие можно до 17 августа 2025 года.

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