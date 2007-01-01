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Общество

В Калужской области ликвидировали семь несанкционированных свалок на сельхозземлях

Дарья Джуманова
21.07, 13:31
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В первой половине этого года специалисты регионального Россельхознадзора обнаружили 12 несанкционированных свалок на землях сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщили в ведомстве в понедельник, 21 июля.

Общая площадь загрязненных территорий составила 0,51 гектара.

Владельцам земельных участков вынесли 8 предостережений о нарушении земельного законодательства и обязали устранить нарушения. Трое собственников уже привлечены к административной ответственности. Информация о нарушениях направлена главам муниципалитетов и региональному экологическому оператору.

На данный момент удалось ликвидировать 7 свалок площадью 0,22 гектара. Работа по очистке оставшихся территорий продолжается и находится на контроле.

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