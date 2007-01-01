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Общество

В Износковском районе восстановили водоснабжение после вмешательства прокуратуры

Дарья Джуманова
21.07, 13:24
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Надзорное ведомство провело проверку по обращению жителей деревни Межетчина. Об ее результатах сообщили в понедельник, 21 июля.

Выяснилось, что населенный пункт долгое время оставался без доступа к питьевой воде, а местная администрация не предпринимала мер для решения проблемы. 

Прокуратура обратилась в суд с иском к администрации Износковского района. Суд удовлетворил требования ведомства и обязал власти обеспечить жителей водой. 

В результате администрация района организовала водоснабжение в деревне.

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