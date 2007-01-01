В Износковском районе восстановили водоснабжение после вмешательства прокуратуры
Надзорное ведомство провело проверку по обращению жителей деревни Межетчина. Об ее результатах сообщили в понедельник, 21 июля.
Выяснилось, что населенный пункт долгое время оставался без доступа к питьевой воде, а местная администрация не предпринимала мер для решения проблемы.
Прокуратура обратилась в суд с иском к администрации Износковского района. Суд удовлетворил требования ведомства и обязал власти обеспечить жителей водой.
В результате администрация района организовала водоснабжение в деревне.