В Износковском районе восстановили водоснабжение после вмешательства прокуратуры

Надзорное ведомство провело проверку по обращению жителей деревни Межетчина. Об ее результатах сообщили в понедельник, 21 июля.

Выяснилось, что населенный пункт долгое время оставался без доступа к питьевой воде, а местная администрация не предпринимала мер для решения проблемы.

Прокуратура обратилась в суд с иском к администрации Износковского района. Суд удовлетворил требования ведомства и обязал власти обеспечить жителей водой.

В результате администрация района организовала водоснабжение в деревне.