В Дзержинском районе оштрафовали сотрудника спортивного учреждения за нарушение правил госзакупок
Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе закупок для государственных и муниципальных нужд. Результаты проверки сообщили 21 июля.
Оказалось, что муниципальное учреждение превысило годовой лимит закупок у единственного поставщика и несвоевременно оплачивало выполненные контракты.
По итогам проверки прокуратура возбудила административные дела. Суд назначил штрафы в размере 30 тысяч рублей.