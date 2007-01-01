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Общество

В Дзержинском районе оштрафовали сотрудника спортивного учреждения за нарушение правил госзакупок

Дарья Джуманова
21.07, 13:19
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Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе закупок для государственных и муниципальных нужд. Результаты проверки сообщили 21 июля.

Оказалось, что муниципальное учреждение превысило годовой лимит закупок у единственного поставщика и несвоевременно оплачивало выполненные контракты.

По итогам проверки прокуратура возбудила административные дела. Суд назначил штрафы в размере 30 тысяч рублей.

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