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Общество

Прокуратура наказала чиновника в Спас-Деменске за игнорирование жалобы жителей

Дарья Джуманова
21.07, 12:31
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 Районная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о рассмотрении обращений граждан, сообщили в ведомстве 21 июля.

Поводом стало коллективное заявление жильцов многоквартирного дома, которые требовали отремонтировать тротуар и устранить протечки в системе водоотведения. 

Однако администрация города не рассмотрела обращение в полном объеме.

В связи с этим было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении должностного лица местной администрации. Виновный привлечен к ответственности. 

После вмешательства надзорного ведомства заявителям был направлен полный ответ.

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