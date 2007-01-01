Прокуратура наказала чиновника в Спас-Деменске за игнорирование жалобы жителей
Районная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о рассмотрении обращений граждан, сообщили в ведомстве 21 июля.
Поводом стало коллективное заявление жильцов многоквартирного дома, которые требовали отремонтировать тротуар и устранить протечки в системе водоотведения.
Однако администрация города не рассмотрела обращение в полном объеме.
В связи с этим было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении должностного лица местной администрации. Виновный привлечен к ответственности.
После вмешательства надзорного ведомства заявителям был направлен полный ответ.