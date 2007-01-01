Билайн обеспечил арт-парк «Никола-Ленивец» высокоскоростным интернетом

Сотовый оператор билайн усилил сеть в арт-парке «Никола-Ленивец». Благодаря установке дополнительного оборудования клиентам доступно устойчивое 4G-соединение во время масштабных фестивалей.

Новую базовую станцию установили в деревне Кольцово перед началом летнего сезона. «Вышка» обеспечила качественной голосовой и интернет-связью не только жителей деревни, но и гостей арт-парка «Никола-Ленивец». Дополнительное оборудование помогло справиться с наплывом абонентов во время фестиваля современного искусства для всей семьи «Архстояние Детское».

Моментами насыщенной программы гости мероприятия охотно делились в социальных сетях. По данным «билайн.аналитики», за 4 дня детского «Архстояния» абоненты оператора использовали 5208 Гб трафика. Этого хватит, чтобы скачать 1,5 миллиона песен, загрузить свыше 4 миллионов фото или посмотреть 280 тысяч коротких роликов.

Директор Калужского отделения билайна Александр Семин: «Стабильная работа сетей связи становится залогом комфорта на крупных мероприятиях. Установка дополнительного оборудования позволила обеспечить бесперебойный доступ к высокоскоростному интернету для всех участников. Но мы не планируем останавливаться на достигнутом. Скоро в «Никола-Ленивце» стартует юбилейный, двадцатый фестиваль «Архстояние» и крупный музыкальный фестиваль Signal, который соберет гостей из разных регионов. И мы готовы поддержать эти крупные мероприятия установкой еще одной базовой станции, которая сделает мобильный интернет не только быстрее, но и стабильнее, что очень важно, когда 4G одновременно пользуются тысячи абонентов».