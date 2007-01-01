Батюшка Алексей Скрипкин получил высокие награды Козельской епархии

Епископ Козельский и Людиновский Макарий указом наградил отца Алексея правом носить набедренник, камилавку и Наперсный крест, сообщил глава администрации Жиздринского района Александр Барыбин 21 июля.

Алексей Скрипкин из села Овсорок учился вместе с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой в ИАТЭ в Обнинске. Он работал в атомной энергетике, но желание стать священником оказалось сильнее. Когда началась спецоперация, отец Алексей не мог уйти на фронт, так как уже был священником. Он стал ездить на приграничные территории, помогать бойцам и местным жителям. Так он познакомился с командиром добровольческого отряда и вскоре заключил контракт. Его сын Павел тоже отправился добровольцем на фронт. Вместе они участвовали в операции «Поток», когда военные прошли по трубе диаметром 1420 мм в тыл врага для освобождения Суджи в Курской области.

Патриарх Кирилл лично вручил отцу Алексею орден князя Дмитрия Донского I степени за этот подвиг.

После операции отец Алексей продолжает поддерживать участников спецоперации духовно и возит гуманитарную помощь. Дома его ждет большая семья: он воспитывает семерых детей вместе с супругой.