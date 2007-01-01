Спасатели прогнозируют спад воды, вызвавшей подтопление домов в Калуге

Рекордные ливни в минувшие выходные привели к подтоплению около сотни частных домов в областном центре. Спасатели продолжают устранять последствия и прогнозируют спад воды, сообщает пресс-служба Правительства Калужской области.

Все желающим городские власти предложили эвакуироваться и переждать ненастье.

- 20 июля в результате обильного выпадения осадков, увеличился уровень воды в реках Терепец и Яченка. Это привело к подтоплению частных домов в деревне Канищево, мкр. Азарово, на улице Терепецкий проезд, а также СНТ «Продмонтаж», «Машзавод», «Малинка», Автомобилист. По состоянию на 21 июля вода пошла на спад, - отмечают в региональном главке МЧС.

По данным спасателей, к семи часам утра были эвакуированы 34 человека, включая 11 несовершеннолетних. В спасательных работах задействованы больше 30 специалистов и 14 единиц спецтехники, в том числе три лодки. Также ситуация контролируется при помощи БПЛА.