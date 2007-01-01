Афиша Обнинск
+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Спасатели прогнозируют спад воды, вызвавшей подтопление домов в Калуге
Новость дня Общество

Спасатели прогнозируют спад воды, вызвавшей подтопление домов в Калуге

Дмитрий Ивьев
21.07, 11:30
0 822
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Рекордные ливни в минувшие выходные привели к подтоплению около сотни частных домов в областном центре. Спасатели продолжают устранять последствия и прогнозируют спад воды, сообщает пресс-служба Правительства Калужской области.

Все желающим городские власти предложили эвакуироваться и переждать ненастье.

- 20 июля в результате обильного выпадения осадков, увеличился уровень воды в реках Терепец и Яченка. Это привело к подтоплению частных домов в деревне Канищево, мкр. Азарово, на улице Терепецкий проезд, а также СНТ «Продмонтаж», «Машзавод», «Малинка», Автомобилист. По состоянию на 21 июля вода пошла на спад, - отмечают в региональном главке МЧС.

По данным спасателей, к семи часам утра были эвакуированы 34 человека, включая 11 несовершеннолетних. В спасательных работах задействованы больше 30 специалистов и 14 единиц спецтехники, в том числе три лодки. Также ситуация контролируется при помощи БПЛА.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Imk4OFFKYzJqU1JxNTdHS3RmWExrMHc9PSIsInZhbHVlIjoiaWdtM0VsbnBhN3M0VEMxell3UnhUY3BsSGdZeVRRdXBheVVodlp6dCtLU2xZZ1BYc3dVeGxtbURKRW9odjRPYlMyVWtqQVMzUzBmZ1ZiQnFuc0wxRUVLMkl0ZS90TVVFNFh2QTMzWXhSMnFZSEVKbyt6R00wVmhDUkZndUY2UmEyaXJOQ1JCZ1NhWGkxT21FS1ROaExuK3RkK3N5b3FINmRMSDdnVERlL1c3elZIdFM1NkdxMWVGQkFCcWoxcFMvNjcwdWJaNTB6WCtHajlZVWdWcFd5eC9JeUcwNFpwdGZzKzRQUEhuMjJ3QnBFRXc0RDB1R3gydFRWb2UvRjBibitkbVA3NHdhdkhaZnNLSGU5ZDRYN2Rxc21uSjcvb0tVeWI1VXQ2WVNCallMKy9NcmVOcTNhY0E2bjBsMmgvVDVtZC96UVJvK0pHamtYWTZKMGhQV3AxanJuTlg2S3MvZXNTdTlPd2grMEpiOVc2aTBVRGVMWk12ekxXZlVxL1VyR3kzbTltbjdReHE2d2RRUEpDeUgzZ2pTVGlqMCtCS0pRUVloNE1DSk5tM1J4SFNTVGNaWUx6MkpWVStoUWFMRyIsIm1hYyI6ImNkYTA5OWE2MzE1OWY4NDAwMGQyYjA5YzRiMDlhM2ZkNDFiMjNjMTc4MjdmNzUzOWZhNzI1YmZkYzFmZmM4Y2MiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ii81VWlwclp6b2d0b1VodWpiOTVxbHc9PSIsInZhbHVlIjoiOVFRZW5GczVXcWVyUU5FdEJ0eDQ5NWJja2hLeVQ2WGlLaGY2ZzVsTkdiM29XbzBMaFo1eGFqVFFmVTBTNDRaenBzRDFiWXlDclRnUTJJdXlORW1SWkhzVjQvcGUwMy9TR1dUT0V6elJLYmJ6bmFQZVUrSlZOZytUUnNpRWZ0UzVRYy9pNnlGNVlhcFBqa051RVlVcUVrSSt2bHA2aWxKQ2dxa2twOWdvdjRYYnhyTWljdHdKaHQvNitXSUJtcnhFNFVlVDd5VHhUQkhvYnNLOE9aYnNUTVlLT2JGUWZIZmovK3liMExQanFpbFFiOFF5YzhKZmVqZENaamlBbVQ0V09DOE9kQW9FUTNtY3RyTWNiOEErOUQ1dTc3RlF2TGhZcElaUEt6Y1pMM3lNRVk5aFV5NEs4MnpaRHAxcWF1U3YwOXZjVTlBNmNmYVFxWmhSU1Q1TzVWTlVEeXp4VjY3elE0aVROU3BoSDY5d0RNNnhlRzRhK3phdUJXQktNbW1xTEtvTzFRMGpzRkdPUVB4SmlNbmJZdGl3VXpzRmV6azFpTEFBcWVHUm1kdFNIclpDMWtwczg3OU5vSCtuZlRJamFza0pmd3hRNS9uYXRabEZZSHRZSkUxMEM1d0pNTDFnNTlja1NXL1V1eFZUcDZlTmpNZDdETFlGU2ZGTGI1Yk1PQ0p3aFhad0JnK0IyYVZsRjRBWkJoVXpWQWdNckNaSkcrT2ZydEVENENIdUI5c1RwNzNoejg4STU1UHhQYU9vUy9HVDZOL1F3Wk96WUlmdWlvL2FKZGswSkpZUVdwdUpsa1FrMWNnRCs5RXZJSWhUalYwMXZmSERDdVNlcTRTQSIsIm1hYyI6IjIyYTQyZDY4ZWU4M2M1ODcwZDQxNGI5NTMxMTI2MzMxMjAwZmFjYjkyOTFmMTY2NDNiZmVkMDRjZTRjNTBiMGEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+