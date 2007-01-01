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Общество

Бобр попал на видео в калужском лесу

Дмитрий Ивьев
21.07, 10:59
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В понедельник, 21 июля, запись с фотоловушки опубликовал заповедник «Калужские засеки».

- Бобр - это грызун, представитель одного из самых продвинутых и быстро эволюционирующих отрядов млекопитающих, - рассказала старший научный сотрудник заповедника «Калужские засеки» Елена Литвинова. - Однако в недрах этой относительно молодой группы скрываются отдельные древние реликты. Бобры с другими грызунами связаны довольно дальним родством и стоят несколько особняком от других семейств. И являются, пожалуй, самыми древними грызунами, дожившими до наших дней. Их ископаемые останки известны из среднего эоцена, их возраст - около 40 миллионов лет.

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