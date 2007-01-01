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Общество

В Калужской области определили лучшие центры занятости населения

Дарья Джуманова
21.07, 10:51
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В регионе прошёл областной этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере содействия занятости населения. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Павел Коновалов 20 июля.

В ходе конкурса были выбраны победители в двух номинациях: лучший специалист центра занятости населения и лучший центр занятости населения.

Лучшими специалистами стали Наталья Зуева из кадрового центра «Работа России в Барятинском районе» в номинации «Кадровый консультант», а также Лилия Бетменова из Боровского района в номинации «Специалист по карьере». Мария Дубинина из Износковского района стала лучшим профессиональным консультантом.

Среди центров занятости населения первого уровня лучшим был признан кадровый центр в Калуге. В категории центров занятости населения второго уровня победу одержал филиал в Сухиничском и Думиничском районах.

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