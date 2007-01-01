В Калужской области назначен новый руководитель филиала фонда «Защитники Отечества»

21 июля губернатор Калужской области https://t.me/Shapsha_VV объявил о назначении Артура Титова на должность руководителя калужского филиала фонда «Защитники Отечества».

Как отметил губернатор, Артур Титов - участник специальной военной операции, награжденный орденом Мужества. Во время выполнения задания он получил ранение, спасая своих товарищей. После выздоровления он вернулся домой и активно включился в общественную жизнь региона. Титов участвует в региональной кадровой программе «Герои земли Калужской», где его наставником является сам губернатор. Также он был избран членом областной Общественной палаты. Артур женат и воспитывает двоих детей.

Владислав Шапша пожелал ему успехов на новом посту, подчеркнув важность и ответственность этой работы. По его словам, от руководителя требуется не только высокий уровень организаторских способностей, но и искреннее стремление поддерживать ветеранов СВО, особенно тех, кто нуждается в лечении и реабилитации.