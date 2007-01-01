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Жители Правобережья Калуги требуют отремонтировать дорогу

В воскресенье, 20 июля калужане опубликовали фото провала на дороге, возле открытой 18 июля поликлиники.
Владимир Андреев
20.07, 12:46
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Дворовая дорога, как утверждают жители дома, расположенного рядом с построенной поликлиникой, использовалась подрядной организацией для проезда техники при строительстве парковки.

- Раз уж у нас во дворе делают парковку, в том числе и для новой поликлиники, засыпьте этот провал, который стал еще больше от проезжающей по двору техники.

Строительство нескольких парковок во дворах рядом с открывшейся поликлиникой вызвало неоднозначную реакцию жителей правого берега.

- В вашем дворе тоже делают парковку для поликлиники? Вот интересно. Даёшь в каждом дворе парковку для поликлиники! – иронизирует калужанин Александр Сипицин.

В городской управе Калуги пообещали связаться с подрядчиком и «проработать вопрос». Что означает эта фраза в ответе, чиновники не уточнили.

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