Жители Правобережья Калуги требуют отремонтировать дорогу
Дворовая дорога, как утверждают жители дома, расположенного рядом с построенной поликлиникой, использовалась подрядной организацией для проезда техники при строительстве парковки.
- Раз уж у нас во дворе делают парковку, в том числе и для новой поликлиники, засыпьте этот провал, который стал еще больше от проезжающей по двору техники.
Строительство нескольких парковок во дворах рядом с открывшейся поликлиникой вызвало неоднозначную реакцию жителей правого берега.
- В вашем дворе тоже делают парковку для поликлиники? Вот интересно. Даёшь в каждом дворе парковку для поликлиники! – иронизирует калужанин Александр Сипицин.
В городской управе Калуги пообещали связаться с подрядчиком и «проработать вопрос». Что означает эта фраза в ответе, чиновники не уточнили.