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Краеведы Калуги бьют тревогу по поводу строительства на Воскресенской улице

На месте снесенного одноэтажного дома священника по адресу Воскресенская,8 вокруг ряда охранных зон вырыт огромный котлован.
Владимир Андреев
20.07, 10:24
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В воскресенье, 20 июля в чат-бот обратной связи редакции с этой проблемой обратились калужане.

- Стройплощадка находится в охранных зонах трех ОКН федерального значения, сообщила Людмила Паутова. -  Паспорта объекта нет. На запрос, сделанный в прошлом году в адрес Горуправы, Ю. Ковтун ответила, что ничего не знает о намерениях владельца земельного участка.  

Краеведы добавляют, что при рытье котлована частично разрушена стена, которая примыкает к въездным воротам Пестриковской богадельни, объекта культурного наследия федерального значения.

Массивность вырытого котлована, по мнению калужан, предполагает строительство как минимум шестиэтажного дома. В районе трех охранных зон, где дома максимум трехэтажные.

Особую тревогу краеведов вызывает секретность стройки. По их словам, нигде вокруг стройки нет паспорта объекта, да и неведение о строительстве в историческом центре Калуги чиновников городской управы только добавляет вопросов.

Ждем официального разъяснения со стороны руководства Калуги.

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