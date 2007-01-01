В Калужской области МЧС предупредило о беспилотной опасности

Сообщения жителям региона приходят на телефон утром в субботу, 19 июля.

- ВНИМАНИЕ! На территории Калужской области объявлена БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ! Будьте бдительны и внимательны! Тел. 112, - говорится в тексте СМС.

Предупреждения получили, в частности, жители Калуги и Обнинска. Сообщения приходят с того же номера, где МЧС обычно предупреждает о надвигающейся грозе.

С вечера 18 июля власти сообщили о 20 сбитых беспилотниках на территории Калужской области.