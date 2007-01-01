В Людиново выявились проблемы с водоотведением

18 июля глава администрации Людиновского района Стефан Перевалов осмотрел 11 придомовых территорий, подготовленных к сдаче. По его словам, большинство дворов находятся в хорошем состоянии, и качество выполненных работ подтверждено результатами лабораторных проверок и взятых кернов. Особое внимание было уделено осмотру территорий после дождя.

Однако опасения по поводу некоторых дворов подтвердились: были выявлены проблемы с водоотведением. Особенно сложная ситуация сложилась на Московской, 9, где работы пока не приняты до полного устранения недостатков.