Василия Полежаева наградили перед отправкой в городскую управу Калуги
Губернатор Владислав Шапша присвоил ему звание «Заслуженный строитель Калужской области».
Глава региона отметил роль Полежаева, который руководил областным управлением капитального строительства, в создании Дворца спорта «Центральный», Театра юного зрителя, бассейна в Балабаново и поликлиники на Правобережье.
- Добрыми словами сегодня его поздравил заслуженный строитель РСФСР, Почётный гражданин Калужской области Николай Иванович Алмазов, - отметил Шапша.
Напомним, вечером в пятницу стало известно, что Полежаев сменил Александра Серякова на посту первого заместителя городского головы – начальника управления городского хозяйства Калуги.