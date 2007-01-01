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Общество

Василия Полежаева наградили перед отправкой в городскую управу Калуги

Дмитрий Ивьев
18.07, 21:30
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Губернатор Владислав Шапша присвоил ему звание «Заслуженный строитель Калужской области».

Глава региона отметил роль Полежаева, который руководил областным управлением капитального строительства, в создании Дворца спорта «Центральный», Театра юного зрителя, бассейна в Балабаново и поликлиники на Правобережье.

- Добрыми словами сегодня его поздравил заслуженный строитель РСФСР, Почётный гражданин Калужской области Николай Иванович Алмазов, - отметил Шапша.

Напомним, вечером в пятницу стало известно, что Полежаев сменил Александра Серякова на посту первого заместителя городского головы – начальника управления городского хозяйства Калуги.

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