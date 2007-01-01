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Общество

Калужская область добилась успехов в развитии медицины

Дмитрий Ивьев
18.07, 18:23
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18 июля губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о достижениях региона в сфере здравоохранения во время встречи с вице-премьером правительства России Татьяной Голиковой. 

По его словам, за последние пять лет смертность от инсультов в регионе снизилась почти на четверть, а от инфарктов - практически наполовину. Кроме того, пятилетняя выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в прошлом году увеличилась на 5,6%. 

Татьяна Голикова высоко оценила работу Калужской области по этим направлениям и отметила серьезные позитивные изменения в системе здравоохранения региона. Особое внимание было уделено развитию инфраструктуры, повышению рождаемости и увеличению продолжительности жизни населения. 

В ходе встречи стороны также обсудили планы по реализации следующего этапа программы развития первичного звена здравоохранения на период 2026–2030 годы. Владислав Шапша рассказал о принимаемых мерах для улучшения демографической ситуации, совершенствования социальной поддержки жителей, включая многодетные семьи, а также о развитии культурной сферы и работе в рамках национального проекта «Кадры». 

Губернатор выразил благодарность Татьяне Голиковой за внимание к региону и поддержку ключевых направлений, которые напрямую влияют на повышение качества жизни населения. 

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