Директор калужской спортшколы удостоен национальной премии «Страну меняют люди»

Эдуард Станкевич, возглавляющий спортивно-адаптивную школу «Эверест», стал лауреатом Национальной премии «Страну меняют люди». Об этом 18 июля сообщило министерство спорта Калужской области.

Церемония награждения первых лауреатов премии, учрежденной по инициативе Президента России, состоялась в Москве. Среди награжденных — трое представителей Калужской области. Эдуард Станкевич отмечен за значительный вклад в работу с ветеранами и инвалидами специальной военной операции, которых он активно вовлекает в занятия физической культурой и паралимпийскими видами спорта.

Его деятельность способствует не только популяризации адаптивного спорта, но и улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.