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Общество

Директор калужской спортшколы удостоен национальной премии «Страну меняют люди»

Дмитрий Ивьев
18.07, 17:15
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Эдуард Станкевич, возглавляющий спортивно-адаптивную школу «Эверест», стал лауреатом Национальной премии «Страну меняют люди». Об этом 18 июля сообщило министерство спорта Калужской области.

Церемония награждения первых лауреатов премии, учрежденной по инициативе Президента России, состоялась в Москве. Среди награжденных — трое представителей Калужской области. Эдуард Станкевич отмечен за значительный вклад в работу с ветеранами и инвалидами специальной военной операции, которых он активно вовлекает в занятия физической культурой и паралимпийскими видами спорта. 

Его деятельность способствует не только популяризации адаптивного спорта, но и улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.

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