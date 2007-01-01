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В Калуге сменили начальника управления городского хозяйства

Дмитрий Ивьев
18.07, 21:04
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Вечером в пятницу, 18 июля, городской голова Дмитрий Денисов сообщил, что первым его заместителем и начальником управления городского хозяйства назначен Василий Полежаев.

- Он опытный специалист, который хорошо разбирается в строительстве, городском и жилищно-коммунальном хозяйстве, - пояснил Денисов.

Ранее эту должность занимал Александр Серяков.

- Александр Серяков перешёл на работу в министерство конкурентной политики Калужской области. Благодарю его за проделанную работу и желаю успехов на новой должности, а Василию Николаевичу - трудиться максимально эффективно на благо Калуги и калужан! – подчеркнул Денисов.

Отец Василия Полежаева Николай 15 лет назад руководил городской управой Калуги. Потом он ушел на повышение в администрацию губернатора.

В последнее время Полежаев-младший руководил управлением капитального строительства Калужской области. В пятницу губернатор присвоил ему звание «Заслуженный строитель Калужской области».

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