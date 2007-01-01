Калужская область была отмечена Татьяной Голиковой среди регионов, активно работающих над преодолением кадрового дефицита в медицине и демонстрирующих положительные результаты. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Вместе с заместителем председателя Правительства РФ Татьяной Голиковой глава региона провел Всероссийскую конференцию «Кадры для современного здравоохранения». Участники мероприятия обсудили эффективные меры и обменялись опытом в решении этой задачи. Губернатор рассказал о региональных инициативах, дополняющих федеральные программы. Среди них - системная подготовка специалистов, создание 53 медицинских классов в школах и открытие предуниверсария Сеченовского университета.

За последние пять лет на базе региональных вузов было подготовлено 700 медицинских специалистов, еще 800 студентов обучаются по программам целевого набора. Для молодых специалистов, завершивших обучение, предусмотрены стимулирующие меры: надбавки к окладу, льготная ипотека, выделение земельных участков для строительства жилья, а также компенсация аренды жилья. Благодаря этим шагам в 2024 году удалось сократить дефицит врачей в регионе на 14%, а среднего медперсонала - на 11%.

Владислав Шапша подчеркнул, что развитие кадрового потенциала является приоритетом, как неоднократно отмечал президент России Владимир Путин. Глава региона заявил, что Калужская область последовательно инвестирует в эту сферу, бережно относится к накопленному потенциалу и укрепляет его.