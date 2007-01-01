Анатолий Артамонов прокомментировал открытие новой поликлиники в Калуге
Сенатор от Калужской области отметил поддержку федеральных властей.
- Новое медучреждение занимает просторные 17,5 тысячи кв. м. и способно принять до 650 посетителей ежедневно, - рассказал также Анатолий Артамонов. - Обустроена женская консультация, предоставляющая квалифицированную поддержку женщинам, будущим мамам. В поликлинике установлено самое современное оборудование: томографы, аппараты УЗИ, рентгеновские установки и многое другое. Приборы подобраны так, чтобы диагностика была точной, а лечение эффективным. А каждый уголок продуман с вниманием к деталям.