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Общество

Анатолий Артамонов прокомментировал открытие новой поликлиники в Калуге

Дмитрий Ивьев
18.07, 16:03
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Сенатор от Калужской области отметил поддержку федеральных властей.

- Новое медучреждение занимает просторные 17,5 тысячи кв. м. и способно принять до 650 посетителей ежедневно, - рассказал также Анатолий Артамонов. - Обустроена женская консультация, предоставляющая квалифицированную поддержку женщинам, будущим мамам. В поликлинике установлено самое современное оборудование: томографы, аппараты УЗИ, рентгеновские установки и многое другое. Приборы подобраны так, чтобы диагностика была точной, а лечение эффективным. А каждый уголок продуман с вниманием к деталям.

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