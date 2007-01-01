В Калужской области снизились цены на сезонные овощи

18 июля заместитель министра конкурентной политики Калужской области Лев Марченков провел заседание штаба, посвященного мониторингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры продовольственных рынков.

По данным ведомства, за период с 9 по 16 июля в регионе отмечено снижение цен на ряд сезонных овощей. Так, капуста подешевела на 3,58%, картофель — на 3,57%, огурцы — на 2,48%. Также снизились цены на яйца (на 2,05%) и вермишель (на 1,44%). В то же время некоторые продукты показали рост стоимости: морковь стала дороже на 2,16%, курятина — на 0,67%, а яблоки прибавили в цене 0,42%. Дефицита товаров в регионе не зафиксировано.

Кроме того, среди соседних регионов Калужская область выделяется минимальными ценами на ряд товаров, включая подсолнечное масло, твердые, полутвердые и мягкие сыры, сахарный песок, соль, пшено, гречневую крупу и картофель.