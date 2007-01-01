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Общество

В Калуге открылась новая поликлиника на Правом берегу

Дмитрий Ивьев
18.07, 14:14
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Торжественная церемония открытия состоялась 18 июля. В мероприятии приняли участие губернатор Калужской области Владислав Шапша и вице-премьер правительства России Татьяна Голикова. 

Татьяна Голикова отметила, что новая поликлиника является современным и хорошо оснащенным учреждением, соответствующим уровню столичных клиник. Она подчеркнула, что открытие поликлиники стало знаковым событием, так как доступность и качество медицинской помощи остаются абсолютным приоритетом государства.

По ее словам, это важный вклад в развитие Калужской области. 

Владислав Шапша рассказал, что Правобережный район развивается уже почти полвека, и сейчас там проживает более 70 тысяч человек. Несмотря на активное строительство жилья, новых детских садов и школ, полноценной поликлиники в районе до сих пор не было. Медицинская помощь оказывалась в приспособленных помещениях, что создавало неудобства для жителей, вынужденных обращаться к врачам в другие районы города.

По его словам, благодаря колоссальной работе удалось привлечь средства инфраструктурного бюджетного кредита для строительства современного медучреждения, которое теперь закроет дефицит качественной медицинской помощи в этом районе.

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здравоохранение калужская область
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