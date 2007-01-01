Вода под домом, сломанный забор и бесконечные прорывы: жительница Сосенского в отчаянии

В пятницу, 18 июля, жительница Козельского района оставила жалобу под публикацией губернатора в одной из социальных сетей.

- Здравствуйте. В городе Сосенский, ул. Первомайская, д. 19, 10.07 произошёл прорыв центральной трубы. Вся вода текла к нам под дом. Водоканал разрыл всё у нас под домом, тротуар, сломали нам забор, пришлось выкопать все цветы. На трубу поставили хомут. 15.07 яму засыпали не полностью. В результате на следующий день произошёл ещё один прорыв почти в том же месте. Вся вода опять течёт к нам под дом. Мы её сами откачиваем из двух ям. Водоканал ничего не делает. Говорят, что Калуга не даёт им машину для вывоза грунта. Администрация нам идёт навстречу, но «Калуга Облводоканал» им не подчиняется. Мы уже всем звонили. Заявку принимают, и на этом всё, - написала Екатерина.

В региональном минстрое заявили, что работы на участке продолжатся в понедельник, точных сроков завершения нет. Но специалисты приложат все усилия, чтобы завершить работы, как можно скорее.