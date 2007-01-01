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Т2 запустила безлимит на мессенджер MAX

18.07, 11:41
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T2 запускает безлимит на MAX на фоне интереса к новому сервису. Новый мессенджер продемонстрировал десятикратный рост аудитории в период с 4 по 20 июня, что обусловлено высоким публичным интересом к проекту.

Т2 сделала MAX доступным без ограничений по интернет-трафику для абонентов популярных тарифов: «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Везде онлайн», Black, Premium и других. Клиенты могут пользоваться мессенджером без расхода основного пакета интернета и без дополнительных платежей. Запуск безлимита на MAX обусловлен повышенным интересом аудитории к новому мессенджеру и его растущей ролью. Компания проанализировала, как заявления в СМИ и соцсетях влияли на количество пользователей MAX.

Первый значимый прирост аудитории в MAX пришелся на период с 4 на 5 июня – количество пользователей увеличилось в 5 раз за сутки. Этот пик совпал с докладом Минцифры о работе над многофункциональной цифровой платформой. С 5 по 10 июня интерес к сервису оставался стабильно высоким, 75% новой аудитории, которая присоединилась к сервису на момент 5 июня, продолжила пользоваться мессенджером. Суточное количество клиентов, заходивших в MAX, в 2-3 раза превышало показатели мая.

11 июня стал новым пиком: после новостей о принятии закона о создании национального мессенджера с интеграцией государственных, платежных и коммерческих сервисов, количество уникальных пользователей выросло в 16 раз относительно майских значений.

С 12 по 14 июня суточный трафик стабилизировался, 52% пользователей, которые присоединились 11 июня, продолжили заходить в мессенджер. Еще один пик интереса пришелся на 30 июня, когда компания выпустила пресс-релиз о достижении одного миллиона зарегистрированных пользователей. Сейчас количество пользователей MAX в 10 раз превышает майские значения, что говорит о том, что значительная часть новой аудитории осталась с сервисом.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл». Erid: 2VfnxxLVgwS
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