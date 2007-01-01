Губернатор отметил важность связи с Китаем

На днях стало известно, что в Калужской области растёт популярность китайского языка. В пятницу, 18 июля, ситуацию прокомментировал губернатор Владислав Шапша.

- Китай занимает первое место среди внешнеторговых партнеров региона, - отметил глава региона. - И за 5 месяцев этого года внешнеторговый оборот Калужской области и Китая увеличился еще в 2,2 раза. С китайскими партнерами развиваем региональный автокластер. В ближайших планах масштабный совместный проект цементного завода. А также кластер стройматериалов, торгово-промышленный парк.

По его словам, специалисты со знанием китайского все более востребованы.

В этом году КГУ открывает еще 26 бюджетных мест для подготовки учителей и переводчиков китайского.