Окна не мыли три года: в Калуге жильцы дома на Пролетарской жалуются на бездействие УК

В четверг, 17 июля, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Здравствуйте, это дом по улице Пролетарская, 112, второй подъезд. Живу в этом доме уже 3 года, но окна в подъезде ни разу не мыли. Разве управляющая компания не должна за этим следить? Мы же оплачиваем уборку, так почему бы не помыть окна хотя бы раз в год? Входная зона тоже в плачевном состоянии, и так во всем доме. Складывается мнение, что управляющая компания не хочет работать.

Мы направили запрос в Государственную жилищную инспекцию. Там сообщили, что управляющей компании указали на необходимость провести уборку.