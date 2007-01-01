В Думиничах состоялся праздник детского творчества

16 июля площадь у районного Дома культуры превратилась в огромный художественный холст – здесь прошёл красочный конкурс «Рисунки на асфальте», сообщает пресс-служба Правительства Калужской области 17 июля.

Мероприятие собрало десятки талантливых ребят, которые с воодушевлением переносили на асфальт свои яркие фантазии и взгляд на окружающий мир. За считанные часы серая плитка расцвела десятками оригинальных работ, каждая из которых излучала детскую непосредственность и искреннюю любовь к прекрасному.

Этот день стал не просто соревнованием, а настоящим уроком доброты и умения видеть волшебство в обычных вещах.

Организаторы отметили, что подобные мероприятия напоминают взрослым о важности детского взгляда на мир, где нет места серости и унынию.