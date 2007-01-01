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Общество

Жителей Калуги приглашают на всероссийский конкурс «Моя профессия – IT»

Дарья Джуманова
18.07, 09:41
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Любой желающий старше 12 лет может зарегистрироваться на официальном сайте и попробовать свои силы, сообщает пресс-служба областного правительства в четверг, 17 июля.

Соревнование разделено на две категории: «Школьники» – для команд, состоящих из трех человек в возрасте от 12 до 18 лет и «Специалисты» – для команд от трех до пяти человек – студентов СПО, вузов и работающих профессионалов в возрасте от 16 лет.

После подачи заявки конкурсантам нужно будет пройти обучающий курс по трём направлениям: дизайн, разработка и управление проектами, а также сдать тест для проверки профессиональных навыков. Лучшие участники пройдут в очные региональные этапы, где смогут в командах решать реальные задачи от госструктур и бизнеса под руководством экспертов.

Осенью 2025 года в пяти федеральных округах состоятся окружные финалы, куда попадут сильнейшие коллективы. Успешное выступление может принести дополнительные баллы при поступлении в ряд университетов.

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