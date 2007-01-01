Афиша Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Боровском районе начался необычный купеческий плэнер
Общество

В Боровском районе начался необычный купеческий плэнер

Дмитрий Ивьев
17.07, 15:31
0 216
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Боровске запустили уникальный проект — купеческий плэнер, сообщили в администрации Боровского района.

Глава администрации района Николай Калиничев 17 июля рассказал о том, что художники из разных регионов России, а также из Франции и Узбекистана примут участие в мероприятии. Их задача — запечатлеть в своих работах особую атмосферу старинного города и его окрестностей. Гости подчеркнули: «Каждый уголок этих мест буквально пропитан историей!».

Завершением плэнера станет вернисаж, который состоится 18 июля с 11:00 до 13:00 в Музейно-выставочном центре Боровска. 

Николай Калиничев пригласил всех желающих посетить выставку и увидеть творческие работы мастеров живописи.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ino2ZXZhcXJVdmN1ZmFEL3lwWEJhWXc9PSIsInZhbHVlIjoiOWpjeFQ0d3ozS0JxVkIvZEJtNU5jb09PaFlwN0NFNW04Ty9uSFlobWR6ZHVNTVFpZU5VK1IySkhLaUEvQUxXMjZCNlhldHhPTmw1cFhpUmp6aDRiNVpJWEpQNkN6T1JMU3llL0NIbFgrNGdBazVaQmhXQjNhVFlLVUt1YnlNMzh3K2dZOGlNYjdicWZxNFJtYUlMUEt1eEI0K3NTUnV2c2RDVFBIMmwwZmxLZkdUaENxdmN1dzdmN3FCRnpRVmN4M0E1M1gyckp6Q25ISEZscXpmSFVXdG1DZ3NHNVJCeFZrUmlCODRnb3BpSVZVaG9pMjk3N3laUW1jaHNYKzN0Vm5uTGpST0xuMElIdEJUUE13NTUxNHZ5cHp0V2psWTMxRG1QOTZ2QlV3TWFXVUxtMEsvS05NZEE2ejlYSEhWVHhqdStucDd3WjltUG1vSWszcVk2Q1VsNDdhRnRXT2VqaUpDc3YzL2tkLzlaNHdoeHdQWHFKd3ZPalQ0M3VjZE1TdC9QZm54WmhteEw3QjVNRzdXdk9mZWl1WkltcFYzZExiZEpmd0N5dnZKTy92dEM1ZHVOajI5VUF1MDZWeHp3byIsIm1hYyI6IjA5OTVkNDkzM2E1NmRjYzlkYWMzZThkZjdkZGU4NDU3Y2Y2MGZmNWQxMzg2Y2FhZjVmMmRjYTQwNjMwOTM5ZTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImdaTFpTVjJYeEQxVldwV0gySFFvVnc9PSIsInZhbHVlIjoiZ1ZaS0Fmb3Fwb3ROZ0tkRlJ2Zjh4UEp0WDZZMVczbDhqTGR4Q1d6MUVoSHNjaWhRNHNONkQ1NzU3T0VSeTh1MDRCdllBbk54Sy9lcHQ3RTBXdWt4clpJWHNic2VYcldicEZIdmF0SU9oRm40dzFFdUM5NUhqamt1dlJBcDU4TTNldVpjOGxPY1RZbjBzUnBtcUJBZWpZNEF0N1I5Zk1xWXR0N1BPd0RsYnhyME12blNHQXo5UklqT3dZODVaM0ZkL3ZXV283ektDYXRSamQvSit3eHdIT1g5KysyOG0xRDg2bkUvczNZZWI0b1BRdUZNT0NQUXc3RWErZTNEVHlaajhpUUU5WjRmSjZ3Rjh5bEx1S3prbUZzT1UwZTdxZDNvc0VUME9hSnQ3U3ZJd2QvdDFRZVJxenNUTFUvN240RFJtdzVUemx1OGw2eUtKeFNsMGp2WE9iWHQyTkJvMGo1UnlZY1NzQ2d0L2ZUV1JuYmJRUjBsRmlPaSs1VmU5Qk9RSSt6OW03YWU2SzY3dHk1VDFDdnk3cUQvZittR0ZnN3lpQWVKamRnekNMUGtwaFZMZ3oyU2kyeHp4NTF6VWd0NFZ3T3lyM1c1bXY5Tkw0ME1HQ3g5eGNheFBqNXBkRWJSQXIzbmxlUzVwOUtXUHFIUk5jazhKWWVJcGtlU0plWWpaK3lkajBIMG54QkU1Zi9mQ3MwbDBvcDV6bTF1MFR3K2J4MXJOVHRVK1dMM3RiSlpBMmpZOUVqRjB1QlJKeHo1T2tEdEtvR1UyWDRDQ2UrdHY4TVRXWlVjZlVEQTloRTFoRFUyb2c5YmlnMUdCR3J5ZEFkNmZkUHhCM2Z4MGpzbyIsIm1hYyI6IjM1ZmY0OThmMDMxYWRlZjEwM2I3MWE1MDhmNjRkYjg0MzQyOTlhMmMzNjgyNTQxZmNhMGRkNmI3ZjRlMTQ1ZTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+