В Боровском районе начался необычный купеческий плэнер

В Боровске запустили уникальный проект — купеческий плэнер, сообщили в администрации Боровского района.

Глава администрации района Николай Калиничев 17 июля рассказал о том, что художники из разных регионов России, а также из Франции и Узбекистана примут участие в мероприятии. Их задача — запечатлеть в своих работах особую атмосферу старинного города и его окрестностей. Гости подчеркнули: «Каждый уголок этих мест буквально пропитан историей!».

Завершением плэнера станет вернисаж, который состоится 18 июля с 11:00 до 13:00 в Музейно-выставочном центре Боровска.

Николай Калиничев пригласил всех желающих посетить выставку и увидеть творческие работы мастеров живописи.