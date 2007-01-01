В Малоярославецком районе часть деревни осталась без воды

Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере водоснабжения и выявила нарушения. Об этом сообщили в ведомстве в четверг, 17 июля.

Часть домов в деревне Теретьево подключена к централизованным источникам воды, однако зона малоэтажной застройки остаётся без холодного водоснабжения. При этом технической возможности подключения к существующим сетям нет, альтернативные источники воды отсутствуют, а подвоз воды не организован.

Районную администрацию обязали обеспечить малоэтажную застройку в Теретьево системой холодного водоснабжения.