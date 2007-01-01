Афиша Обнинск
+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Малоярославецком районе часть деревни осталась без воды
Общество

В Малоярославецком районе часть деревни осталась без воды

Дарья Джуманова
17.07, 16:20
0 275
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере водоснабжения и выявила нарушения. Об этом сообщили в ведомстве в четверг, 17 июля.

Часть домов в деревне Теретьево подключена к централизованным источникам воды, однако зона малоэтажной застройки остаётся без холодного водоснабжения. При этом технической возможности подключения к существующим сетям нет, альтернативные источники воды отсутствуют, а подвоз воды не организован.

Районную администрацию обязали обеспечить малоэтажную застройку в Теретьево системой холодного водоснабжения.

Новости по тегу
вода
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkE4cy9QdS9BRnFkK2NpaEZEQWd6alE9PSIsInZhbHVlIjoiYVRNRGVKbmNXOE5pVDNaZWZrNkQ4eVRQanpiTERCMGI0dTIwc3NWMWxyb1lsVHkwWWdUY1dHeWdITFBIL0wyd25tN2drSEFpVzBVd2QzZVF6RGVFTFcwTkZEK0c1UW8wdUZEMlRuQWpDU3dFY1hJMjM2cHhveW5pbkhaeXdPUE5YYk9IN1Y3Ym5nZ1ZHUWdGdzNKS1VtTlpHU205OHpyV1FVdm9pMEpyZ1dXLytpenowR2hNc1NtNFZSQ1ErWlhta3JOK1dtRjloK05oY1BGZ1lmY05ON2dtNXBTZDUweXNMVjErNndYR0poZUYwVk8zVFRwdUZ5b1pCVUtCY2Z3QWZFdHZaai90VHZlRE1GWDFBemkxeHN4ZkFYbERrdFIyNlFOc1U4U3dDL1J2VHptY29UUDlMWFUrNDVyZkhkdUhTalVPVjMvOWpiWUovc21Pc1Eyd2tBV0FKZDh3Y1ZIRWJwVkxvS2dQelIyS0dYcVFRZ2I1QXlOcjVwaE5JNTRCL0MzYytHTWJJRndLcWRaT2dnaUNhNkJ2UjNTa2NLSm9ueDBRL0NrNE5hOTE2T2h5M3NPUlkvUVVwekR0b1o1cCIsIm1hYyI6IjRlZGI2Y2E2ZmUyMTFiMGFjNTBmZTMyOTUyOTM5MTVmNzE1NDM5NzkyNWM2YTY3ZjA5ZjA2NjJmZDBmZDVhY2EiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImtYNmRTU1V2Rm9YSnpIdm9NSHh5Q3c9PSIsInZhbHVlIjoiNDQxUkFUWnRMSU4vQWxWcDhLcTkwN0tlU2NVMytxeU5wZExkekFHbkUrTVhYRmxqYUg2d3d6SG9xbUkwTzZRZmkzREFvcjdhRjJIQ2tCSkdWTGE3bDU3VWhOeE5MM0RsZWJDbkZPT3BqUndhSlVvLzBOZXF1M2lCVnJkRkkrOWg5S1ZKcktoc3FRL1NEeCtvc2dJUTJsT2hzd0xlbVdoTUNaTWxYczlhSElwVWU1MXk3bDc4aXZISlYyMHZDOVk3amVBZ2VaQTIwRGkvL2xyL0l6cFNKS2lYVHZhQWtEQVV2QVBxR2RvQVNPby90L0JrVkVRcnVmamtRVEhSeVNNWnRGTnI1L1IxdGgraEUvbWJmSWh1K2pUSjBhbHRNcS9EZnpDaVNGYmlIQkpjMkFJVjVGamtsQnE5VjJCY29IYjZoQXlwM2Q2Vi80R0NVME4yMHJ4NGFkRm5Nc2RrSVRRWEJXUytDRDUxdEpBQlppcDdtNmVrb1hWUWpNWUlHM0JUOTQ4eXlxNm9VNFhXT3MvWWVFYmYvRndCSHR1Mm5KL3FJcGYzWWxWZVFDVWxaM2FKQ29oQlRlSCtBdmppNVJlNXIvV1ppVE5kZCtqL3laa2tucjBwNmlnN1p6NGsreXo3bDFYWDBtbkRoVTdzN3R4bWF6L3FZRXhxMnFMcVNxcWsxbmNSelhHeFVNYlBKQitadFpURjhuNy9RM1YzWXJBT2RJY2lBUUtKbVVxVWRZNmQyKzhGZzVaMXhGRlFQUzVKYXNMVHNndVVhR2poZkNpbzl2NVY5ZXQ1K3ZYNSt4QmhaY0ppdnYvaWUwNmlwc0llTnFoUmFEOGtDM0VFaVJIaiIsIm1hYyI6IjM5OGVkYjViZTNmNDRmYWE2NTgxOTgzZjViMzYxY2M0OWM0ZTFkNDdkNTFiNjFmYjRjNDUyYjhkNmU1MGNmY2QiLCJ0YWciOiIifQ==
18+