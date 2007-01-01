После Победы: в Берлине открывается Потсдамская конференция, а в Калужской области встречают первый эшелон с демобилизованными

Что в 1945 году происходило на освобожденных землях и в Калужской области

Фото из архива

Продолжаем наш цикл публикаций к юбилею Великой Победы в рамках исторического проекта «Война и мир».

В эти дни в победном 1945-м в освобожденной Европа вовсю идет процесс денацификации, а в Калужской области продолжается провинциальная жизнь.

На прошлой неделе мы рассказали о том, что произошло с 7 по 13 июля, а сегодня – о событиях 14-20 июля. Все публикации проекта смотрите здесь.

Встреча на высшем уровне

16 июля в Берлин прибыли Председатель Совета Народных Комиссаров СССР Генералиссимус И. В. Сталин и Народный Комиссар Иностранных Дел СССР В. М. Молотов.

Берлинская Конференция глав правительств Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Советского Союза открылась 17 июля в 5 часов по полудни.

Президент Соединенных Штатов был приглашен его двумя коллегами председательствовать на заседаниях Конференции.

Имел место предварительный обмен мнениями относительно вопросов, требующих решения глав трех правительств.

Решено, что три министра иностранных дел будут регулярно встречаться в целях осуществления подготовительной работы конференции.

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Прогрессивный греко-американский совет сообщил представителям печати, что он обратился к профсоюзам и другим организациям с просьбой немедленно направить телеграмму участникам совещания руководителей трех держав с требованием быстрейшего осуществления решений Крымской конференции применительно к Греции.

Заявляя, что активность фашистов в Греции подвергает опасности мир в Европе, совет настаивает на образовании греческого правительства, представляющего все демократические элементы страны.

В память о русском солдате

В центре Кенигсберга, недалеко от одного из портов, где шли особенно жаркие бои, высится огромная гранитная стена длиною в 140 метров. Это - обрамление для обелиска, который воздвигается здесь в память героев, давших в боях при штурме Кенигсберга.

Высота обелиска - 25 метров. Грана его украшаются мраморными дисками и барельефом. Перед обелиском—мраморные плиты надгробия, где выгравированы имена гвардейцев—героев штурма

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В Италии площадь пахотной земли, не очищенной еще от мин, превышает тысячу квадратных километров. По примерным подсчетам нужно изъять около 5-6 миллионов мин. Разрабатываются мероприятия, направленные к тому, чтобы полностью закончить разминирование через полтора-два года.

Они работали на Гитлера

Мексиканская газета «Ультимас нотисиас» сообщает о раскрытии в Мексике организации, снабжавшей с начала войны мексиканским бензином немецкие подводные лодки. Эта организация действовала и после объявления Мексикой войны Германии.

По сведениям газеты, базой снабжения был порт Лобос близ Лагуны Тамиагуа, в Мексиканском заливе, южнее порта Тампико. Был устроен специальный нефтепровод под водой, выходной шланг которого находился на поплавках на поверхности воды. Баржи-цистерны, загрузившись бензином, выходили затем за пределы порта Лобос и снабжали горючим в открытом море немецкие подводные лодки.

Только в последнее время мексиканским властям удалось раскрыть организации нацистских агентов.

Пытки антифашистов

Корреспондент американской газеты «П.М.» Оттли сообщает, что греческая фашистская национальная гвардия осуществляет террористическую программу устранения демократических элементов из греческой политической жизни.

По данным греческих антифашистских организаций, 28 тысяч их членов находятся в заключении.

Оттли заявляет, что хотя большинство заключенных находится в тюрьмах уже от 2 до 6 месяцев, никому из них не предъявлено определенного обвинения и, видимо, нельзя ожидать их скорого освобождения. Греческие власти дают отпор делегациям жителей, стремящимся получить объяснение арестам без суда.

Оттли сообщает, что заключенные в тюрьмах подвергаются жесточайшим пыткам и истязаниям. Он сам видел на телах женщин, заключенных в одной из тюрем, следы пыток, в том числе рваные раны от гвоздей на груди, вырванные ногти.

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Отдел печати итальянского совета министров опубликовал коммюнике о том, что начиная с 15 июля этого года Италия считает себя в состоянии войны с Японией.

Снова призрак фюрера

Как передает агентство Юнайтед Пресс, министр иностранных дел Аргентины Аметино заявил, что его правительство уведомлено о возможности высадки Гитлера в Аргентине и произведет расследование. Однако Аметино указал, что «нет никаких доказательств, подкрепляющих подобное сообщение».

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Белый дом опубликовал постановление президента Трумэна, которое дает полномочия министру юстиции высылать из США любых граждан вражеских государств, которые поддерживали эти страны в течение войны или придерживались их принципов правления.

В течение войны в добровольном порядке были репатриированы 4469 немцев, а затем отпущены под честное слово 2299 немцев, из которых, возможно, только несколько будут высланы. Помимо этого, ожидают отправки 539 немецких моряков и нескольких сот немцев, прибывших из Латинской Америки.

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 14-20 июля и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока Красная Армия наводила в мире послевоенный порядок.

…начинают трудовую биографию.

В цеха Калужского машиностроительного завода НКПС пришли выпускники железнодорожного училища № 1.

Учеба окончена, теперь они мастеровые. Многие из них имеют 4 и 5 разряды. Молодые слесари и токари высоких разрядов приняты на должности контролеров ОТК. Для того, чтобы подготовить себя к такой сложной работе, они в течение месяца будут проходить техническую учебу на заводе.

…восстанавливают колхозное пчеловодство

В 1943 году колхоз «Путь к социализму» Думиничского района получил от своей пчелопасеки, состоящей из 65 ульев, высокий взяток меда — 120 пудов. Несколько ниже из-за неблагоприятных климатических условий был прошлогодний взяток.

В текущем году колхоз стал очагом восстановления пчеловодства в соседних артелях. Колхозам «Металлист», «Октябрь» и многим другим он выдал по 2—3 пчелосемьи. Предполагается выдать другим колхозам района еще до 30 пчелосемей с тем, чтобы пчеловодство повсеместно стало одной из важнейших отраслей артельного хозяйства.

…приветствуют героев

Трудящиеся Спас-Деменского района встретили первый эшелон с бойцами и офицерами, возвращающимися с фронта по демобилизации

На станцию встречать славных героев-победителей вышло более двух тысяч человек, празднично одетых, с большими букетами цветов.

Ровно в 1 час 30 минут дня пассажирский эшелон с демобилизованными подошел к перрону. На паровозе большое красное полотнище, на котором яркие буквы: «Наше дело правое — мы победили!». Героев встретили громом рукоплесканий, радостными криками, возгласами «Ура!».

…загодя готовятся к зиме

На станции Износки состоялся воскресник по подготовке путей к зиме. На 4 и 5 околотках 14 дистанции пути в воскреснике участвовало 78 человек, от службы пути и службы движения на воскресник вышло 75 человек.

За день подвезено и заменено 210 новых шпал, заготовлено 200 штук снего-кольев, выгружено 33 платформы балласта.

…запускают производство инструментов.

На калужском заводе им. Тельмана закончено восстановление инструментального цеха.

Восстановлено здание, построены служебные помещения, установлено оборудование. Цех начал выпуск продукции.

…отстраивают деревни.

Деревню Лоски Спас-Деменского района немцы уничтожили дотла. Прошло почти два года со дня освобождения района от немецко-фашистской оккупации. На месте руин возродилась новая красивая деревня с прямыми чистыми улицами. Уже построено 22 новых дома и на 10 домов заготовлено лесоматериала. В первую очередь дома построены для семей фронтовиков и инвалидов Отечественной войны.

…беспокоятся о судьбе избы-читальни.

Скатовищенский сельсовет - один из крупных в Козельском районе, пишет учитель местной школы. Здесь много молодежи, но культурно-массовой работы в колхозах никакой не ведется. Изба-читальня с 1 мая закрыта на большой замок.

Молодежь свой досуг проводит неорганизованно, кому как вздумается. Чаще всего собираются около какой-нибудь избы и под гармонь поют и пляшут. А заведующая избой-читальней т. Сухачева ни разу не пришла сюда с газетой или журналами, ни разу не прочитала молодым колхозникам и колхозницам что-нибудь интересное.

Зимой работали кружки, которые были организованы учителями. Сейчас учителя ушли в отпуск и все кружки распались, замерла культурно-массовая работа в колхозах.

Вся же деятельность т. Сухачевой сводится к тому, что она получает с почты газеты и журналы, относит их к себе домой, аккуратно получает зарплату и, кроме того, колхозы отчисляют ей в месяц по 30 трудодней.

…наводят порядок в работе партийной печати.

Куйбышевский райком ВКП(б), заслушав доклад отв. редактора газеты «Куйбышевский стахановец» тов. Прокофьева, признал работу редакции неудовлетворительной.

Вопросы сельского хозяйства газета освещает поверхностно. Не популяризируется положительный опыт передовиков. Слабо освещает газета партийную жизнь, работу общественных организаций. Редакция не имеет рабселькоровского актива, допускает грубые ошибки, искажения, опечатки.

Райком наметил мероприятия по улучшению работы газеты.

…готовятся к культурному обслуживанию демобилизованных.

Для обслуживания демобилизованных воинов на в Калуге областным отделом по делам искусств организованы три художественных бригады в составе артистов областного драматического театра, концертно-эстрадного бюро и кукольного театра. В программе концертов инсценировки, художественное чтение, вокальные номера.

Бригады концертно-эстрадного бюро, находящиеся сейчас на гастролях в Детчинском, Высокиничском, Тарусском, Малоярославецком, Козельском и Ульяновском районах, будут обслуживать концертами воинов-победителей, прибывающих в эти районы.