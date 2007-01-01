Жители Юхновского района требуют восстановить доступ к реке Угра

Во вторник, 15 июля, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Собственники земельных участков рядом с д. Натальинка Юхновского района Калужской области перекрыли подход к р. Угра и пляжу, не предоставив альтернативного доступа к береговой линии. Дорога, которая проходит по территории национального парка «Угра» и которой активно пользовались жители для прохода к р. Угра и пляжу, перекрыта забором. Со стороны д. Натальинка путь к реке и пляжу преграждает вырытый ров. Губернатор области и национальный парк «Угра» все вопросы относительно законности действий собственников игнорируют. Нам сейчас много говорят по телевизору и радио про импортозамещение и про необходимость возрождать и поддерживать внутренний туризм. Вот мы приехали отдохнуть в Калужскую область, хотели посетить наш любимый пляж, а натолкнулись на 3-метровый забор и «злых собак».

Ров на пути к Угре

В районной администрации заявили, что доступ к воде сохраняется вдоль всей береговой линии. Однако привычный для местных жителей путь теперь закрыт, так как стал частной территорией.