В калужском лесу сняли на видео водопой дятлов

17 июля заповедник «Калужские засеки» опубликовал запись с фотоловушки, на которой запечатлены дятлы у водопоя.

Орнитолог заповедника Алексей Костин рассказал, что большой и средний пёстрые дятлы часто попадают в объективы фотоловушек. На этот раз молодой большой и взрослый средний дятлы были сняты у лужи на лесной дороге. Их привлекла низко склонившаяся над водой ветка упавшего дерева, которая оказалась удобнее для питья, чем жидкая глина берегов лужи.

В заповеднике отмечают, что на территории «Калужских засек» обитают все 10 видов дятлов, которые встречаются в Европейской части России.